Nancy : deux adolescents volent une voiture avec deux fillettes dedans

publié le 10/01/2018 à 05:53

C'est un vol qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Deux adolescents âgés de 12 et 14 ans ont tenté de dérober une voiture dimanche 7 janvier à Nancy (Meurthe-et-Moselle), rapporte L'Est Républicain. Vers 18h30, un père de famille gare son véhicule devant un tabac de la ville pour aller acheter des cigarettes et laisse le moteur tourner avec les clefs sur le contact. Ses deux fillettes, âgées de 2 et 5 ans, restent sur la banquette arrière.



Deux garçons profitent alors de l'occasion pour s'introduire dans la Clio et s'emparer du véhicule, les petites filles toujours dans l'habitacle, explique le journal. Les jeunes voleurs abandonnent les deux enfants quelques mètres plus loin. La petite, laissée dans son porte-bébé, est déposée sur le trottoir à 600 mètres du tabac, comme sa sœur aînée. Cette dernière commence alors à marcher en direction de la maternité où travaille sa mère.

Prévenue par son conjoint, la mère a pu retrouver sa fille aînée en chemin, alors que la deuxième avait été prise en charge par un aide-soignant, qui venait de terminer son travail un peu plus loin. Plus de peur que de mal pour cette famille qui a également pu récupérer sa voiture. Les deux adolescents ont été interpellés par la police une demi-heure après le vol et ont été placés en garde à vue.