Un adolescent âgé de 15 ans est décédé vendredi 27 janvier à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.

par La rédaction numérique de RTL publié le 28/01/2017 à 14:15

Probable drame familial à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Vendredi 27 janvier, vers 23 heures, un adolescent de 15 ans est décédé. Ce dernier, qui habitait dans le plus dense quartier de la ville, Commune-de-Paris, serait mort après avoir reçu plusieurs coups, révèle le quotidien Le Parisien.



Les causes exactes de la mort demeurent cependant encore floues bien que l'hypothèse d'un drame familial est envisagée à l'heure actuelle. Toujours selon les informations du quotidien local, le collégien aurait été frappé, dans le but d'être puni, avec une ceinture notamment. La police judiciaire enquête actuellement sur cette sordide affaire.