La jeune femme qui s'était immolée par le feu en direct sur Facebook est décédée

La jeune femme est décédée au service des grands brûlés du CHU de Nantes (Loire-Atlantique), vendredi 27 janvier.

par Eléanor Douet , Avec AFP publié le 28/01/2017 à 09:24

Une jeune femme qui avait tenté de s'immoler par le feu le 20 janvier dans une station-service de La Rochelle (Charente-Maritime), tout en filmant et diffusant son geste en direct sur Facebook, a succombé à ses blessures, a-t-on appris vendredi 27 janvier de source proche de l'enquête.



Le 20 janvier dernier, la jeune femme, âgée de 18 ans, s'était aspergée d'essence avant de s'enflammer. Avant ce geste désespéré, elle avait posé son téléphone portable et avait diffusé la scène en direct sur Facebook. Ce sont des amis ayant vu la vidéo sur son réseau social qui avaient alerté les secours.



Elle avait alors été découverte dans un état "critique" par les pompiers vers 4 heures du matin et transportée d'abord à l'hôpital de La Rochelle, puis au service des grands brûlés du CHU de Nantes (Loire-Atlantique). L'enquête a été confiée au commissariat de police de La Rochelle.