Vincent Peillon sort "Un Chinois à Paris", un polar haletant

INVITÉ RTL - L'ancien ministre et candidat à la primaire de la gauche est de retour avec un polar, en librairies le 8 février.

par Florence Cohen publié le 07/02/2017 à 20:39

Il a été le ministre de l'Éducation nationale de François Hollande entre 2012 et 2014, plus récemment il participait à la primaire de la gauche. Aujourd'hui l'actualité n'est pas politique pour Vincent Peillon qui sort, le 8 février son nouveau livre, un polar : Un Chinois à Paris (Stock). Dans ce roman, un commissaire bourru est amené à enquêter sur des affaires sordides, des meurtres. "Trois meurtres de personnes qui sont retrouvées dans des endroits assez proches les uns des autres, près de Belleville, et qui sont des Chinois travestis en robe d'opéra de Pékin et retrouvées dans des situations scabreuses", détaille Vincent Peillon.



Une enquête est alors ouverte et rapidement la piste de la mafia apparaît. "En réalité ce commissaire bourru, alcoolique, solitaire, un peu désabusé, pressent très vite qu'il s'agit d'autre chose et que se cache quelque chose qui relève plutôt des affaires d'État", explique Vincent Peillon.

Une histoire inspirée d'une affaire vieille de plus de 30 ans

Ce thème, l'écrivain l'a choisi "par émotion". Aimant mêler le réel et la fiction, il s'est notamment inspiré d'une affaire qui avait fait la une il y a plus de 30 ans maintenant. Celle d'une vedette de l'opéra de Pékin qui avait épousé l'un de nos fonctionnaires en poste à l'ambassade à Pékin.



Le couple avait été arrêté pour faits d'espionnage en 1983 "et lorsque le procès a eu lieu, on a découvert que la femme, la chanteuse, était en réalité un homme. Mais son propre mari, depuis 20 ans, l'ignorait", raconte Vincent Peillon, qui explique que l'émotion est venue d'un autre aspect de cette histoire. En effet, les services secrets chinois avaient obligé l'espion a adopté un enfant et à faire croire au fonctionnaire qu'il était le sien. "Tout est parti pour moi de : qu'est-ce qu'est devenu l'enfant", confie Vincent Peillon.