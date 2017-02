INVITÉ RTL - Le prodige du ballet est devenu à seulement 23 ans, danseur étoile, rang le plus prestigieux à l'Opéra de Paris.

Le fabuleux destin de Germain Louvet. Il y a un mois, il devenait à seulement 23 ans, danseur étoile. Le rang le plus prestigieux à l'Opéra de Paris. Germain Louvet a été consacré le 28 décembre par la prestigieuse institution parisienne après sa prestation dans le Lac des cygnes. "Je n'ai pas encore tout à fait réalisé la beauté de la chose", confie le jeune prodige. Ce soir-là, devant les 2.700 spectateurs qui l'ovationnent et alors que sa famille est dans le public, le jeune danseur se souvient "d'une grosse vague d'émotion".



Une consécration pour Germain Louvet qui a grandi dans un hameau en Saône-et-Loire et a commencé les cours de danse à 4 ans. "J'étais un garçon bien dans mes baskets et mes parents ont été ravis de m'inscrire à la danse", rembobine-t-il. Celui qui confie avoir un rapport mystique à la danse, explique "avoir toujours eu dans mes souvenirs l'envie de danser". "La manière de m'exprimer pour être en communion avec la musique c'était de bouger. Cela me permettait de m'exprimer". Alors qu'est-ce qui explique cette ascension fulgurante, selon lui? "Je n'ai jamais eu peur d'utiliser ma fragilité sur scène", dévoile Germain Louvet.