"C'est génial de voir un tel engouement", se félicitent les handballeurs

Après leur sixième titre mondial historique, Thierry Omeyer, plus grand gardien de handball de tous les temps et la révélation de la compétition, Vincent Gérard, numéro 2 encore décisif dimanche 29 janvier, reviennent sur cette folle aventure. Alors qu'ils sont reçus par François Hollande à l'Élysée après leur victoire lors du mondial de handball, les deux gardiens évoquent "des moments rares et magiques", vécus lors de la compétition. "On a beaucoup travaillé pendant toute la préparation donc cela fait du bien de faire retomber la pression", confie Thierry Omeyer.



"On essaye de perpétuer les victoires et de gagner des titres et encore une fois cela a été un super championnat du monde : chez nous avec les encouragements du public", expliquent de concert les deux Experts. Bien que largement moins médiatisé que le football, les Français ont su créer une véritable ferveur autour de leur sport. "C'est génial de voir un tel engouement autour du handball", se félicite Thierry Omeyer.



Pour Thierry Omeyer, le passage de témoin avec Vincent Gérard est primordial : "la capacité de transmettre entre les générations de joueurs, c'est la force de cette équipe. Cela permet d'avoir des résultats sur la durée grâce à cet état d'esprit", se félicite le handballeur. "Thierry m'aide beaucoup depuis que l'on joue tous les deux. Il a une telle connaissance des adversaires!", s'enthousiasme Vincent Gérard.