publié le 09/11/2017 à 18:59

Emma et Louna sont les deux personnages principaux de ce clip dévoilé à l'occasion de la 3e Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des élèves d'un collège de Bourg-en-Bresse n'ont pas hésité à mettre en scène des situations que subissent certains collégiens. Cette campagne de communication accompagne le plan spécial mis en place en 2015 par l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Najat Valaud-Belkacem.



Emma se fait pousser contre son casier, se fait traiter de "cassos", abréviation de "cas social", et redoute les moqueries de ses camarades à l'heure de la récréation. Pour elle, le message de ce clip est "qu'il faut en parler et il ne faut pas rester là à rien faire". Emma encourage tous les témoins à réagir, "que vous soyez témoin ou victime, que ce soit un adulte, un camarade ou n'importe qui."

Louna, est une camarade de classe qui voit qu'Emma ne se sent pas bien. Elle lui tend la main et l'encourage à en parler à quelqu'un. "T'es témoin donc t'es coupable on va dire. Tu vois une personne se faire harceler, si tu fais rien, tu laisses faire, donc t'est pour entre guillemets," dénonce la collégienne. Elle fait également référence à une scène dans laquelle Emma mange seule à la cantine et personne n'agit lorsqu'un garçon l'arrose avec son verre d'eau. "Ça c'est du vécu".



En France, 700.000 élèves sont devenus les souffre-douleur des autres et essuient des insultes et humiliations, en classe ou sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle campagne de communication a été lancée jeudi 9 octobre pour insister sur le rôle que peuvent jouer des témoins. Elle invite notamment ces personnes à appeler le numéro vert spécialement créé pour cela, le 3020.