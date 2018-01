VIDÉO - Greffée des deux bras, Caroline peut de nouveau jouer du piano

avec Amandine Begot et Camille Kaelblen

Quelques notes de musique qui résonnent comme une renaissance. Au mois d'août dernier, Caroline avait eu les deux bras sectionnés par le passage d'un train à Chambéry, en Savoie. Les médecins du CHU de Grenoble avaient réussi à les lui réimplanter, une première en France. Opération réussie : cinq mois après son accident, ses progrès sont spectaculaires.



La jeune femme peut de nouveau jouer au piano, une activité qu'elle affectionnait particulièrement. "J'espère que j'arriverai à faire mieux, plus tard, mais je suis déjà contente de faire ça", explique-t-elle au micro de RTL. "C'est sûr que je reviens de loin, donc c'est très agréable. Ça me confirme que j'ai bien mes mains au bout des bras, et mes bras raccrochés au corps".



Caroline arrive désormais "à écarter les bras sur les côtés, à les lever" et à les fléchir légèrement au niveau des coudes. Elle se dit heureuse de ces progrès : "Ça évolue, doucement mais sûrement", se réjouit-elle.

Le 14 août dernier, cette Savoyarde avait chuté sur la voie de chemin de fer. Elle s'était alors retrouvée "le long du quai, par terre", alors qu'un train arrivait. "J'ai arrêté de bouger, et quand le train a fini de passer, j'ai vu mes bras de l'autre côté du quai", avait-elle alors confié à RTL.