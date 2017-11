Greffe de peau d'un enfant : "une prouesse" pour un spécialiste de génétique

et Claire Gaveau

"Une avancée majeure pour la recherche et l'application clinique." C'est par ces termes que le professeur Hovnanian, spécialiste de génétique à l'hôpital Necker et à l'Université Paris Descartes, définit la greffe de peau sur tout le corps qu'a reçue un petit garçon de sept ans en Allemagne. Atteint d'une maladie génétique rare, sa peau se décollait. "Cette opération a sauvé l'enfant, son pronostic vital était en jeu, déclare le médecin au micro de RTL. Cette maladie se manifeste dès la naissance par des décollements cutané et muqueux."



Les médecins allemands ont fait une biopsie cutanée, un prélèvement de peau, de l'enfant à des endroits du corps où elle n'était pas encore décollée. Les cellules ont ensuite été mise en culture. "Ils ont rajouté une troisième copie du gène de la peau. Mais une copie normale cette fois. Ils n'ont pas corrigé les défauts existants", détaille le professeur Hovnanian. Le challenge relevé par les équipes allemandes, a été d'arriver à corriger suffisamment de cellules souches de l'épiderme de l'enfant. "A priori, il est définitivement guéri."

Il y a plusieurs prouesses conclut le chirurgien : "Corriger les cellules souches ; les maintenir en vie et produire suffisamment de surface pour couvrir les 80 % du corps ; traiter les zones atteintes, chirurgicalement difficiles à traiter".