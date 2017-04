publié le 14/04/2017 à 02:05

Black M n’est pas du genre à s’arrêter en route, malgré quelques moments de doute, comme lors de cette polémique montée en épingle autour des commémorations du centenaire de Verdun en novembre dernier. Un an et demi après son dernier passage dans nos studios, le chanteur était de retour à l’occasion de la sortie de son second album solo, Éternel insatisfait.

> Black M - Comme moi (Clip officiel) ft. Shakira

"Je vais pas dire que je suis jamais content, c’est plus une image pour dire que j’en veux toujours plus", tient-il à préciser d’emblée. Pour ce nouveau disque, l’ancien membre de Sexion d'Assaut s’est même payé le luxe de faire un morceau avec Shakira. Comme moi a déjà fait plus de 5 millions de vues sur Youtube. "Elle a enregistré de son côté moi du mien, mais on s’est retrouvé ensemble pour le clip", raconte-t-il, en précisant que la star libano-colombienne était "très gentille" : "elle ne se prend pas la tête".



Après son passage au Grand Studio de RTL ce samedi 15 avril, le chanteur va poursuivre une tournée dans toute la France. "Me retrouver sur scène c’est ce que je préfère, c’est un moment de vérité face au public", assure Black M. Il ne fait pas de manière et ne boude pas son plaisir quand il faut reprendre ses plus grands tubes pour combler son public : "ça me fait énormément plaisir de les reprendre".