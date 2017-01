EN IMAGES - Air France inaugure en grande pompe son premier Boeing 787

REPORTAGE - Air France a organisé un tour de France dans les airs avec son nouvel appareil, avant un premier vol commercial vers le Caire. Visite.

Pour célébrer son premier 787, Air France a vu grand en organisant un tour de France dans les airs. Crédits : Arnaud Tousch | Date : Les sièges passagers pourvus d'un écran individuel de 28 cm. Crédits : Arnaud Tousch | Date : La cabine du Boeing 787 a été totalement revisitée. Crédits : Arnaud Tousch | Date : Les billets des vols du Boeing 787 seront aux mêmes prix que pour les autres appareils de la flotte. Crédits : Arnaud Tousch | Date : Sous les ailes du Boeing 787 Crédits : Arnaud Tousch | Date :

Dès lundi 9 janvier, le premier Boeing 787 de la flotte d'Air France s'envolera vers Le Caire. L'arrivée d'un nouvel avion dans la flotte d'une compagnie aérienne est toujours un événement. Pour célébrer son premier 787, Air France a vu grand en organisant un tour de France dans les airs. Durant le week-end du samedi 7 janvier, quatre vols inauguraux ont lieu pour fêter l'arrivée du premier modèle de 787 de la flotte Air France.



Ce nouvel avion est un véritable bijou de technologie. Sa consommation de carburant est inférieure de 20% à un avion de taille équivalente, il offre un accès au wifi à bord - pour lequel il faut néanmoins débourser 5 euros - et sa cabine a été totalement revisitée.



En classe économique, les sièges, répartis par groupes de trois, sont légèrement plus larges que ce que l'on connaît habituellement et pourvus d'un écran individuel de 28 cm ainsi que des prises électriques et des accroches casques. En business, on retrouve des sièges-lits tout confort, avec lesquels on se croirait presque dans une chambre d'hôtel. Et les billets seront aux mêmes prix que pour les autres appareils de la flotte.