Vélo : il va falloir casquer les enfants

"Le conducteur et le passager d'un cycle, s'ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent être coiffés d'un casque conforme à la réglementation" : c'est ce que dit le règlement qui doit entrer en vigueur à compter du 22 mars prochain. Le texte ajoute que "ce casque doit être attaché". Sinon, c'est 135 euros d'amende. Une contravention de quatrième classe, seulement si l'enfant est accompagné d'un adulte. Honnêtement, il y a peu de chance que vous "casquiez" : on est là dans le domaine de l’incitation.



Le nombre d’accident mortels de cyclistes est stable depuis dix ans (150 à 160 morts par an), alors que la pratique du vélo est plutôt en augmentation. La majorité des blessures des cyclistes se situent au niveau des bras ou des jambes. Les chute sur le crâne, c’est plus rare (17%). Mais si vous portez un casque, vous divisez par trois le risque de blessure grave.

"Le casque est un moyen très simple d'éviter d'être exposé à des lésions à vie", insiste le professeur Philippe Azouvi, spécialiste des traumatismes crâniens, qui regrette que le port du casque reste marginal en France. En dehors des compétitions sportives ou des clubs sportifs, seulement 10% à 15% des cyclistes français portent un casque.

La Prévention routière contre le casque obligatoire

Imposer le casque aux enfants, le premier pas vers sa généralisation ? Non, ce n'est pas demain la veille. Car les collectivités, les promoteurs du vélo et les associations de cyclistes sont tous contre. "Nous sommes résolument opposé à toute loi qui interdirait de circuler à vélo sans casque", dit la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui s'appuie sur les études au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.



Là ou le casque est devenue obligatoire, le nombre de cyclistes a baissé avec la perte de la liberté de circuler tête nue et la peur de l’amende.

La généralisation du casque obligatoire pourrait donc freiner les efforts des villes contre la voiture. Cela poserait aussi des problèmes pour les vélos en libre-service. Comment fait-on pour les Velib' ? On invente des bornes de locations de casque ? La Prévention routière elle aussi est opposée au casque obligatoire pour tous. Pour une autre raison : "Si on le rend obligatoire, la pratique du vélo devient marginale", argue Christophe Ramond, le directeur des études de l’association.

Changer les mentalités

"On sait aussi que cela a des effets négatifs en matière de sécurité, puisque moins on a des cyclistes sur la route et moins les autres usagers (automobilistes, conducteurs de poids lourds) penseront à regarder s'ils ont un cycliste dans le rétroviseur ou au coin de la rue", dit-il encore.



Pour éviter ces effets pervers la France a donc faire le choix d’imposer le casque seulement aux moins de 12 ans. Le pari qui est fait, c'est d’amorcer un changement de mentalité. Si on impose aux enfants de mettre un casque, ils le mettront aussi ado, et ils garderont cette bonne habitude plus tard. L'idée c’est que le casque ne soit pas obligatoire, mais qu'il devienne indispensable.