04/01/2017

L'histoire fait froid dans le dos. Samedi 26 décembre, un corps affreusement mutilé et découpé en plusieurs morceaux avait été découvert au Pradet, près de Toulon. La victime, Hakim Ouadi, était un homme de 31 ans largement connu des services de police alors qu'il était impliqué dans 18 affaires différentes de violences ou de trafic de stupéfiants.



La police s'est très rapidement orientée vers la piste d'un règlement de compte. Selon nos informations, trois personnes ont été interpellées et interrogées ce mercredi 4 janvier. Parmi eux : un homme qui a été extrait de sa cellule à Bastia pour être placé en garde à vue et être interrogé alors que sa femme a également interpellé. Un troisième homme a lui aussi été placé en garde à vue ce mardi après son interpellation à La Seyne-sur-Mer.