On lui vole sa voiture, il s'agrippe au toit pour tenter de la récupérer

TÉMOIGNAGE - Habile et courageux, Oussama a été baladé par le voleur sur plusieurs kilomètres, jusqu'à l'autoroute.

par Frédéric Perruche , Ludovic Galtier publié le 03/01/2017 à 22:56

C'est l'histoire d'un homme prêt à tout pour sauver sa voiture. Il s'appelle Oussama, vit à Oyonnax dans l'Ain. Dans la soirée du 1er janvier, il s'est rendu compte qu'un jeune homme tentait de lui voler sa Clio. Ni une, ni deux, comme dans un film, Oussama s'est agrippé à la voiture pour une course poursuite de plusieurs kilomètres, jusque sur l'autoroute.



Il témoigne de cette incroyable histoire sur RTL. "Je me suis dit que je n'avais pas le choix, qu'il fallait que je m'accroche aux barres de toit. Ensuite, il a commencé à faire des slaloms, des coups de frein. Je me suis mis directement à appeler la police pour que je puisse leur dire vers où ils devaient se diriger et qu'ils viennent au plus vite".



Après un calvaire de cinq minutes, une voiture de la Brigade anticriminalité localise et se porte aux côtés de la Clio. "L'individu s'était engagé sur l'autoroute pour se débarrasser de moi. Il croyait que la vitesse pourrait me faire tomber. Heureusement, cela ne m'est pas arrivé, et moi-même je ne pensais pas être capable de pouvoir faire ça. Quand il s'est engagé sur l’autoroute, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je lâche prise. Je n'ai pas eu peur sur le coup, elle est venue après", termine ce rescapé.