publié le 09/05/2017 à 05:38

Le gouvernement norvégien a autorisé lundi l'abattage d'une harde d'environ 2.000 rennes dans l'espoir d'éradiquer une maladie, la maladie débilitante chronique (MDC), après la détection de quelques cas dans le pays, les premiers connus en Europe. Également appelée encéphalopathie des cervidés et déjà présente en Amérique du Nord, la maladie débilitante chronique est contagieuse, sans cas de transmission connu à l'homme, et se traduit par une altération du comportement de l'animal et une perte de poids qui débouche sur la mort.



Le prion a, pour la première fois en Europe, été détecté l'an dernier en Norvège avec trois cas connus à ce jour de rennes infestés dans une même harde et deux autres chez des élans --ce qui est jugé moins préoccupants car ces animaux ne vivent pas en groupe. Pour empêcher la propagation de la maladie, l'Autorité norvégienne de contrôle alimentaire a préconisé l'éradication de la harde concernée, qui compte entre 2.000 et 2.200 rennes vivant à l'état sauvage dans la région montagneuse de Nordfjella (sud-ouest du pays).

Dans une lettre envoyée lundi à l'Autorité, le ministère de l'Agriculture donné son feu vert à cette mesure "sur la base des connaissances en notre possession aujourd'hui et des recommandations unanimes des experts". La harde, qui représente environ 6% de la population norvégienne totale de rennes, devra être éradiquée d'ici au 1er mai 2018, a indiqué le ministère. L'Autorité de contrôle alimentaire a maintenant jusqu'au 15 juin pour présenter un plan d'action. L'éradication du troupeau pourrait se faire sous la forme d'une extension de la chasse dans la région concernée, avec un test de dépistage pratiqué sur les animaux abattus, a précisé un porte-parole.