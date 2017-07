Patrick Laine, médecin en zone rurale depuis 35 ans

publié le 01/08/2017 à 07:41

Dans la salle d'attente de Patrick Laine, il y a des dizaines de dessins d'enfants affichés sur les murs. Des enfants qui le surnomment "docteur chouchou". Patrick Laine est le médecin du village de Saulnot, en Haute-Saône. Trente-cinq ans de consultations et de visites. "Être médecin de campagne, c'est avoir la chance de pouvoir suivre des générations, j'en suis à la quatrième. Je vois des nouveaux-nés dont j'ai mis les mamans sur la même balance. J'ai connu leurs parents et bien souvent leurs grands-parents. Donc je connais l'arrière grand-mère du petit ou de la petite", confie-t-il.



C'est ce lien avec les gens qu'il aime. Son travail est exigeant, difficile parfois. Mais pour rien au monde il n'aurait voulu travailler en ville. "À l’hôpital, on est un numéro, le monsieur de la chambre 7 près de la fenêtre, alors qu'à la campagne on est monsieur X qui s'appelle Paul. On l'appelle Paul parce qu'on le connait depuis 35 ans, qu'il faut s'en occuper depuis toujours et qu'il faut continuer à bien s'en occuper", argue le médecin.

Patrick Laine travaille six jours sur sept. On peut l'appeler à tout moment, même la nuit. Il pense avoir pas loin de 3.000 patients. "J'ai cette chance et puis j'ai cette volonté d'accompagner les gens dans leur bonheur mais aussi dans leur malheur et dans la fin de vie", raconte-t-il. Dans son cabinet, il y a deux objets auxquels il tient énormément : une balance pour bébé qui lui vient de sa mère qui était pédiatre, et une autre en bois qu'il tient de son prédécesseur. Deux objets qu'il utilise tous les jours et qu'il aimerait transmettre à son successeur.