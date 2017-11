Béziers : À 79 ans il agresse sa voisine puis s'exhibe devant elle

publié le 03/11/2017 à 22:53

Une arrestation improbable. Dans la matinée du jeudi 2 novembre à Béziers, les policiers ont interpellé un homme de 79 ans. Il venait d'agresser sa voisine, et était en train de s'exhiber devant elle, relate Midi-Libre. D'après le parquet de Béziers, l'homme avait le pantalon au niveau des chevilles au moment de son arrestation. "Il a sonné chez cette dame, l'a repoussée dans son appartement quand elle a ouvert la porte, puis lui aurait donné des coups. C'est l'intervention d'une voisine qui a permis de sortir la victime d'un mauvais pas", retrace le parquet.



Mais le presque octogénaire n'en serait pas à son coup d'essai. Selon Midi-Libre, il devait même se présenter dans les mois à venir, au tribunal de Béziers, pour des faits similaires. "Ce n'est pas la première fois que cet individu agit de la sorte. Il habite là et ennuie tout le monde. Il s'en est déjà pris à cette dame ; il est très violent. Ce jeudi, il a fini par lui porter des coups en plus de lui imposer ses parties à l'air", s'indigne une voisine au quotidien.

L'homme doit désormais être présenté au tribunal de Béziers, dans le cadre d'une comparution immédiate.