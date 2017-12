publié le 02/12/2017 à 14:34

Le pronostic vital de deux fillettes est engagé par la faute de leur mère. Une femme de 39 ans a été arrêtée dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre pour avoir poussé dans le vide ses deux enfants de 6 et 10 ans. La mère, suicidaire, "a poussé ses deux filles dans le vide depuis l’escalier de service du 3e étage d’un hôtel" situé à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), raconte Le Parisien qui dévoile l'information.



Le conjoint, père des fillettes, s'est rendu vendredi 1er décembre au commissariat de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour signaler la disparition de sa femme et de leurs deux petites filles depuis le jour-même à 4 heures du matin.

Vers minuit et demi ce samedi 2 décembre, les forces de l’ordre ont découvert le véhicule de la mère à Joinville-le-Pont, à proximité des bords de Marne, selon le quotidien, qui précise que la trentenaire était retrouvée dans un hôtel "un quart d’heure plus tard". Celle-ci a poussé ses filles dans le vide, "depuis l’escalier de service du 3e étage", tout en menaçant de se suicider. "Maîtrisée et interpellée", elle a été placée en garde à vue. Les fillettes, dont le pronostic vital était engagé, ont été conduites à l’hôpital.