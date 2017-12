Cher : un instituteur écope de 14 ans de prison pour viols et agressions sexuelles

et AFP

publié le 02/12/2017 à 01:48

Il a reconnu les faits. Un instituteur âgé de 44 ans a été condamné vendredi 1er décembre à 14 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Cher. Il a été jugé coupable de viols et agressions sexuelles sur quatre jeunes filles âgées de 10 à 15 ans, à qui il donnait des cours privés de chant. En plus de la peine de prison, le quadragénaire s'est vu infliger une interdiction définitive d'avoir une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.



Une peine de 14 ans de réclusion criminelle conforme aux réquisitions de l'avocat général. L'individu fera également l'objet d'un suivi socio-judiciaire durant cinq ans. Sa femme - également enseignante - était également entendu par la Cour d'assises. Elle a été reconnue coupable de non-dénonciation de crime et condamnée à deux ans de prison avec sursis. Le procès s'est tenu à huis clos durant trois jours.

Les faits, reconnus par l'accusé, ont eu lieu entre 2001 et 2007. À cette époque, l'instituteur donnait des cours particuliers de chant sur son temps libre. C'est lors de ces séances qu'il a abusé de ces jeunes filles. Une victime a cependant aussi été agressée lors de cours de soutien scolaire. Suspendu à titre conservatoire, l'instituteur, qui exerçait dans une commune de l'est du département du Cher, était incarcéré depuis la dénonciation des faits, en 2015.