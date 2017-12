publié le 02/12/2017 à 13:24

Le voisinage l'avait croisé pour la dernière fois il y a quatre mois. Le corps d'un homme de 63 ans a été retrouvé cette semaine à l'état de squelette, dans le lit de son appartement à Bordeaux, plusieurs mois après sa mort, comme l'a révélé le quotidien Sud-Ouest. Son décès est vraisemblablement lié à des causes naturelles, selon des sources concordantes.



Les pompiers sont intervenus mardi 29 novembre au matin, au 5e étage d'un immeuble du nord de Bordeaux, après l'alerte donnée par un gardien d'immeuble, inquiet de n'avoir pas de nouvelles depuis longtemps d'un locataire dont la boîte aux lettres débordait, et de n'avoir pas de réponse à ses appels, a-t-on précisé auprès des secours et du parquet.

Les pompiers sont passés par un balcon puis ont forcé l'entrée dans l'appartement en pénétrant par une baie vitrée : dans la chambre, ils ont découvert dans le lit, sous une couette, un cadavre "en état de décomposition très avancée", quasiment "à l'état de squelette", a-t-on précisé de mêmes sources.

Plus de contact avec son fils

Le sexagénaire, discret et qui vivait seul, aurait été croisé pour la dernière fois par des riverains il y a quatre mois, d'après l'enquête de voisinage de la police, a indiqué le parquet. Selon le quotidien Sud-Ouest qui a révélé l'information, l'homme a un fils adulte, mais n'avait plus de contact avec lui. L'appartement, fermé de l'intérieur, ne portait pas de trace d'effraction, et l'enquête ne s'oriente pas vers une cause de mort autre que naturelle. Le parquet a néanmoins ordonné une autopsie.