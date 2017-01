Jean Vuarnet : "un homme d'une très grande culture", pour Marielle Goitschel

INVITÉE RTL - L'ancienne championne française de ski, qui a côtoyé Jean Vuarnet, évoque ses souvenirs de l'ancien sportif après sa disparition, ce lundi 2 janvier.

Le sport a perdu un grand champion, ce lundi 2 janvier. Jean Vuarnet, plusieurs fois titré en France et auréolé de l'or olympique aux Jeux d'hiver de 1960 à Squaw Valley, aux États-Unis, est décédé à l'âge de 83 ans.



Pour Marielle Goitschel, dont le palmarès - deux médailles d'or olympique et trois titres de championne du monde - n'a rien à envier à son illustre aîné, Jean Vuarnet était "un homme d'une très très grande culture et très intéressant", même si elle se rappelle également de la "seule ombre au tableau", l'affaire de Val d’Isère, en 1973, lorsque six skieurs internationaux avaient été éliminés de la sélection tricolore, notamment par Jean Vuarnet, un des dirigeants de l'époque de la FFS.



Mais Marielle Goitschel préfère ne pas "retenir cela de Jean Vuarnet". "On doit retenir un homme élégant, un homme qui a créé l'œuf, un homme intelligent qui a mis le ski sur un axe secondaire", ajoute-t-elle.



Mais la championne évoque un autre fait dramatique de l'histoire du champion olympique : la disparition de sa première femme Edith, et de son fils cadet, Patrick, qui se suicidèrent en 1995 avec plusieurs autres adeptes de la secte de l'Ordre du temple solaire. C'était "une grosse grosse douleur" pour lui, se souvient-elle.