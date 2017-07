Vacances d’été : journée d’adieux et d’effusion dans les écoles

publié le 07/07/2017 à 09:49

Les vacances scolaires débutent officiellement ce vendredi 7 juillet au soir. Pendant huit semaines, les écoliers, les collégiens et lycéens français ne devraient plus mettre les pieds dans une salle de classe. Au collège et au lycée, examens aidant, les cours ont réalité déjà pris fin. Mais en primaire, les écoliers vont aujourd’hui faire leurs adieux avec l’enseignant ou l’enseignante qui les a accompagnés durant toute l’année.



Si le cadeau à la maîtresse ou au maître fait encore partie des traditions bien établie pour les élèves du primaire, “nous aussi on prépare des petites surprises pour les parents, des fêtes, des spectacles”, confie Laetitia, institutrice à Montrouge, près de Paris.

Certains de ses cadeaux de fin d’année ont laissé des souvenirs impérissables à cette professeure des écoles : "Une fois en fin d’année, ils se sont tous cotisés. Ils m’ont offert 3 heures de soins dans un grand institut. Une autre fois, j’avais perdu mon portable, comme j’avais l’habitude de leur envoyer des messages, ils voyaient la différence donc ils se sont tous cotisés avec une cagnotte pour que je puisse me racheter un portable", ajoute-t-elle.