publié le 04/07/2017 à 09:43

"Il y a ceux qui disent le mois de 'juillette' et ceux qui prononce 'aoûte'. Le juillettiste est un planqué : il sait qu'en août le boulot est plus calme. L'aoûtien est un courtisan : il part quand part son patron", lance Pascal Praud. "Six Français sur dix prennent des vacances, et la tendance est haussière. Les amoureux de juillet nagent à contre-courant, ils détestent la foule à la plage, ils aiment Paris au mois d'août. Ils savent aussi que nul n'est indispensable, et que l'entreprise tournera sans eux", poursuit le journaliste.



"Près d'un vacancier sur deux choisit le mois d'août, pour faire comme tout le monde, pour retrouver les mêmes personnes au même endroit sur la même serviette depuis quarante ans : cabine 5, plage du Pouliguen", constate-t-il avec amusement. "À moins que, précisément, l'aoûtien n'ait pas le choix !", argue-t-il.

"Mais l'idéal, ce serait 15 juillet - 15 août : on partirait en juillet, et en même temps en août", note pascal Praud. "C'est tendance, vous ne trouvez pas ?", lance-t-il en guise de conclusion.