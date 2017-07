La Sécurité routière attire l'attention sur les accidents dans le cadre du travail

publié le 03/07/2017 à 10:33

Chaque matin, nous sommes 21 millions d'automobilistes à prendre notre voiture personnelle pour parcourir en moyenne 30 kilomètres aller-retour entre le domicile et le lieu de travail. Pourtant, contrairement au wek-end - où là nous sommes plutôt prudents en famille -, la sécurité dans ce cas passe souvent au second plan. L’œil rivé sur la pendule du tableau de bord, l'obsession est d'arriver coûte que coûte à l'heure. Quitte à commettre quelques imprudences.



Ainsi dans la journée, le téléphone est omniprésent. Au volant, près de sept automobilistes sur dix appellent ou répondent à un collègue ou à un client. Dans les mêmes proportions, ils avouent dépasser la vitesse lors d'un retard ou d'une livraison. Et deux sur dix disent conduire après avoir bu de l'alcool.

Les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. En un an, selon les derniers chiffres, plus de 480 personnes ont perdu la vie dans un déplacement professionnel. Plus de 4.500 ont dû être hospitalisées à la suite d'un accident lors d'une mission ou d'un trajet domicile-travail.



C'est un drame humain, mais aussi un coût économique important. Les accidents de la circulation coûtent, en effet, plus de 700 millions d'euros aux entreprises, soit environ 14% des dépenses globales liées aux accidents du travail. Ils occasionnent près de 5,8 millions de journées de travail perdues.