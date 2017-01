Une policière du commissariat du VIIIe arrondissement de Paris a arrêté un homme qui venait de voler une montre de luxe à un passant, alors qu'elle était en train de répondre à une interview.

Crédit : LIONEL BONAVENTURE / AFP Des gendarmes en faction sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, le 1er janvier 2017

par Christophe Guirard publié le 09/01/2017 à 17:50

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le dimanche 8 janvier, Noura, une policière du commissariat du VIIIe arrondissement de Paris, était interrogée par une chaîne de télévision rue de Ponthieu, où avait eu lieu le matin même une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit. Alors qu'elle répondait aux questions d'un journaliste en tant que déléguée syndicale, elle a dû intervenir pour arrêter un homme qui venait de voler une montre de luxe à un passant, comme le rapporteLe Parisien.



A 100 mètres de l'endroit où elle était interrogée, deux hommes étaient en train de se battre, l'un des hommes criant en arabe qu'il tentait de retenir un des deux voleurs de sa montre Rolex. La policière a alors enfilé son brassard et essayé de ceinturer le voleur, recevant plusieurs coups au visage dans la bagarre. Elle a finalement réussi à le maîtriser, bénéficiant de l'aide de renforts appelés immédiatement sur les lieux. L'homme interpellé a été placé en garde à vue tandis que son complice, qui a pris la fuite armé d'un couteau selon un témoin de la scène, a pu emmener avec lui la montre dérobée, d'une valeur estimée à 2.500 euros.



Dimanche matin, deux hommes avaient été blessés par balles aux jambes par un homme armé et à pied à la sortie d'une boîte de nuit de la rue de Ponthieu. Un chauffeur VTC qui passait par-là avait aussi été touché, sans gravité. Le tireur avait pris la fuite et reste recherché par la police.