Ardèche : une Irlandaise décède lors d'un jogging

et AFP

publié le 13/11/2017 à 13:47

Triste dénouement. Une jeune irlandaise de 21 ans qui était portée disparue en Ardèche, où elle vivait, a trouvé la mort alors qu'elle faisait son jogging dans un bois, a indiqué lundi 13 novembre une source proche de l'enquête, confirmant une information de nos confrères du Dauphiné Libéré et de France Bleu. La cause de son décès serait accidentelle.



Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer avec certitude ce qui a conduit au drame, mais l'identité de la victime, retrouvée vendredi 10 novembre, "ne fait plus aucun doute" selon cette même source. La famille de la jeune femme, qui donnait des cours d'anglais dans une école d'Annonay, a d'ailleurs confirmé le décès sur les réseaux sociaux.

Son corps a été retrouvé sur un chemin fréquenté au bord d'une rivière et la piste d'une mauvaise chute est avancée. "Les autorités françaises nous ont désormais confirmé la nouvelle, qui nous brise le cœur, que notre Eimear chérie est morte après avoir chuté en faisant son jogging mercredi", ont indiqué des proches de la victime sur Facebook.