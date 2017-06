Un système d'innovation pour Neopost

publié le 27/06/2017 à 00:34

Neopost est le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Ce fournisseur équipe les services courrier des entreprises : mises sous pli, affranchissements, expéditions et suivis des colis. Plus de 6 000 personnes travaillent chez Neopost pour fournir des machines à affranchir ou de la gestion de documents.



Seulement, le courrier papier se fait de plus en plus rare, l'innovation est donc de plus en plus compliquée, mais" il est bien sûr encore possible d'innover et par ailleurs Neopost est en train de le prouver, car il fournit depuis de nombreuses années à ses clients des solutions de traitement du courrier", explique Benoît Berson qui ajoute qu'à "l'époque, le courrier était le média majeur pour communiquer, ceci est évidemment en train de changer radicalement depuis plusieurs années de part le fait que de nouvelles technologies sont arrivées".

Désormais, les entreprises qui ont à facturer l'État ou des collectivités territoriales à partir de 2017 "vont devoir facturer l'État ou ses collectivités non plus en papiers mais de manière électronique, en envoyant une facture électronique qui sera réceptionnée sur le portail de l'État qui s'appelle Chorus", affirme le PDG de Neopost France.