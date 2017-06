Adways redéfinit le visage des pubs sur les vidéos

publié le 24/06/2017 à 02:18

Adways, c'est une société qui produit des vidéos enrichies. Concrètement, Adways intègre "de façon non-intrusive" des publicités sans interrompre le déroulé de la vidéo. La société a développé son activité avec Roland-Garros. Pendant la quinzaine, 17 caméras retransmettaient les matches des 17 courts. Roland Garros souhaitait pouvoir y intégrer des publicités sans interrompre les directs, pour que les téléspectateurs ne manquent pas un seul point.



La publicité, sous forme de widget, faisait donc son apparition dans un coin de l'image, sans perturber le match. "Ça occupe 1/20 de l'écran seulement", rassure Jacques Cazin, PDG et fondateur d'Adways. Libre ensuite à celui qui visionne la vidéo de cliquer ou non sur la publicité pour en savoir plus.

Après les retours très positifs de l'expérience avec Roland-Garros, Adways va remettre ça avec le Tour de France. L'objectif étant désormais de faire apparaître la publicité au moment le plus opportun afin de gêner le moins possible le téléspectateur.

> Adways Interactive video