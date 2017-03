Un nouveau billet de 50 euros plus sûr bientôt dans nos porte-monnaie

publié le 20/03/2017 à 12:07

À l'approche de la présidentielle - alors qu'une des favorites propose le retour au franc -, la Banque européenne a choisi de faire parler de l'euro en changeant son billet star. Il commençait à y avoir urgence, car pour limiter les contrefaçons on modifie généralement les billets tous les dix ans, en intégrant les avancées technologiques. Le billet de 50 euros n’avait jamais été changé depuis le passage à la monnaie unique européenne en 2002, contrairement aux billets de 5, 10 euros et 20 euros.



Le billet de 50 euros (new-look, mais avec les mêmes couleurs) aura une princesse de la mythologie grecque dans sa fenêtre, explique Delphine Lalanne, qui pilote la mise en circulation de ce billet à la Banque de France. "Il s'agit du portrait de la princesse Europe, qui a donné le nom à notre continent. On le retrouve à plusieurs endroits sur le billet : dans le filigrane et dans la bande holographique", décrit-elle. Par ailleurs, quand on incline le billet, le nombre qui représente sa valeur faciale change de couleur, "passant du vert émeraude au bleu profond". L'autre nouveauté ce sont les bords des billets, avec des hachures en relief pour les malvoyants.

Billets "made in France"

Pour l’instant, ces nouveaux billets dorment dans les coffres-forts de la Banque de France (dans les 57 succursales). Au total en France, un milliard de billets de 50 euros ont été fabriqués en Auvergne. Le papier, en coton, avec des rebuts de l'industrie textile, est sorti de la papeterie de Vic-le-Comte. L’impression, elle, a eu lieu à 25 kilomètres de là, dans la fameuse imprimerie de Chamalières. Coût de production total : 6 à 10 centimes d'euros l’unité.

À partir du 4 avril, les banques vont passer commande de ces billets "made in France". Dans les jours qui suivront, vous pourrez donc, en tirant de l'argent, tomber nez-à-nez avec la déesse Europe. La Banque de France ne va pas pour autant retirer de la circulation. Jusqu'à l'été prochain, elle écoulera ses stocks d'anciens modèles, dont la date de retrait n'est pas encore annoncée.

Toujours plus de cash en circulation

À moins que le liquide soit complètement remplacé d'ici là par le paiement dématérialisé ? Cela va peut-être vous étonner, mais il y a de plus en plus de cash en circulation chaque année. Surprenant, à l'heure on l'on célèbre le triomphe de la carte bleue ou le paiement sur Internet. Il y plusieurs raisons à cela. Derrière le dollar, l'euro prend une ampleur internationale : un billet en euro sur quatre aujourd'hui est en dehors de la Zone euro (en Asie ou en Afrique).



Ensuite, la croissance de la population (notamment française) joue aussi. Enfin, "cela reste le moyen le plus sûr de payer, et accessible à tous", fait valoir Delphine Lalanne. Statistiquement, ce n'est pas faux. Le risque d'une fraude lors d'une transaction est plus élevé avec une carte bleue, alors que vous n'avez qu'un risque sur 20.000 de tomber sur un faux billet.