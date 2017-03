L'engouement des stages commando pour rebooster la masculinité

publié le 16/03/2017 à 11:41

Les soixante participants (tous des hommes) ont dû se battre sur Internet pour s'inscrire. Ils sont de tous âges. Ils ont déboursé 550 euros pour ce week-end néo-chamanique. Ils sont persuadés que leur mal-être - relatif ou non - s’explique par la perte de leur masculinité, face à leur femme ou leurs collègues féminines. Pour le spectacle, ils ne vont pas être déçus. Le vendredi 31 mars au soir, ils seront convoqués dans une propriété, en France, en pleine nature.



Des hommes de l'organisation ManKind Project, tout de noir vêtus, le visage passé au charbon, les fouilleront. Ils les priveront de leur téléphone, de leurs papiers d'identité et de leur montre pour qu'ils perdent la notion du temps. Ce week-end, ils ont signés : ils n'auront le droit d'en parler à personne.

C'est grâce à un journaliste, Benoît Berthelot, de l'excellent site d’enquête Le Quatre Heures, qu'on sait désormais en quoi consiste la cérémonie initiatique des "nouveaux guerriers". "Avant cette célébration, on nous a demandé, comme cela arrive souvent dans le week-end, de nous déshabiller. Tout le monde est nu, comme dans un camp de naturistes, avec un bandeau sur les yeux", raconte-t-il.

Réaction au féminisme

"On arrive en file indienne, et on enlève nos bandeaux. On voit un feu de camp de 4 mètres de haut, avec toute une foule d'hommes qui dansent autour de ce feu, au son des tam-tams et en criant comme des guerriers", poursuit Benoît Berthelot. "C'est complètement étrange, mais quand on le vit c'est en fait un peu exaltant. Tous les hommes qui ont participé à ce moment là deviennent des hommes nouveaux", dit-il encore.



Privé de sommeil, nourrit de graines, Benoit Berthelot a transporté un tronc d'arbre, la nuit dans la forêt, et a pris une douche glacée en comptant jusqu'à 60. Il s'est enduit de boue en poussant des grognements de mâle dominant, dans une sorte de psychanalyse express, en public, où il a été questionné sur son enfance.



Le mouvement ManKind Project a été fondé en 1984 par des Américains, en réaction au féminisme. Le discours : "La société est en crise, parce que les hommes ne trouvent plus leur place". La promesse : "Tout ira mieux quand les hommes auront réveillé en eux le guerrier qui sommeille". Toutes les techniques de conditionnement sont à l'œuvre pour créer un choc : la violence psychique ajoutée au secret.

Pas une secte

"Le secret ce n'est plus de notre temps", reconnaît un des leaders de l’association. "Mais c'est essentiel. J'aurais lu un récit avant, je n'aurais jamais fait l'initiation qui a pourtant bouleversée ma vie", plaide-t-il.



S'il y a des relents sectaires, il manque l’embrigadement. La Mission de lutte contre les dérives sectaires ne classe pas ManKind Project comme une secte. Mais elle met en garde. Tout comme le psychanalyste Frédéric Rousseau.



"S'il y a besoin de rebooster la masculinité, le travail à faire est de permettre de rencontrer l'autre féminin, plutôt que de se replier sur une communauté chaude de mecs", explique le psychanalyste, qui confie qu'il dissuaderait ses enfants d'aller faire le week-end.