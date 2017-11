publié le 22/11/2017 à 08:17

Emmanuel Macron s'attire un peu plus les foudres de la gauche. "Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. (...) On ne peut pas prendre toute la misère du monde, comme disait Michel Rocard", a fermement lancé le chef de l'État à l'occasion du lancement de la campagne hivernale des Restos du Coeur. Du côté de la France insoumise, le député Adrien Quatennens a un tout autre avis sur la question.



"Actuellement, sur le territoire, on estime qu'il y a environ 400.000 travailleurs sans papiers. 1%, pas plus, sont régularisés chaque année", explique au micro de RTL le jeune élu, considérant qu'il faut "évidemment" régulariser "ceux qui travaillent sur le territoire français". "Ça ne se discute pas", ajoute-t-il.

Pour le député "insoumis", la petite phrase d'Emmanuel Macron montre que "la 'start-up nation' ne vient pas à bout des questions de pauvreté". Il développe : "D'année en année, alors qu'on nous promettait des politiques qui allaient venir à bout de la précarité, le nombre de repas servis est de plus en plus important".



Partageant les arguments de Jean-Luc Mélenchon durant la campagne présidentielle, Adrien Quatennens préfère que l'accent soit mis sur le traitement des "causes" de l'immigration économique : "Les accords commerciaux inégaux, le libre-échange et toutes ces politiques provoquent ce fait que vous poussez les populations à la sortie". Il poursuit : "Personne ne veut migrer. La migration est une souffrance. Vous quittez vos terrez, parfois vos familles, et ça se fait uniquement sous la contrainte". C'est pourquoi il considère que l'on "ne peut pas faire autrement que de se comporter en être humain responsable" lorsque "les gens se présentent à nos portes".