Un congrès pour rien à Versailles ?

et La rédaction numérique de RTL

publié le 03/07/2017 à 21:22

Face aux 900 parlementaires réunis en Congrès à Versailles, Emmanuel Macron a donc présenté les grands axes de sa présidence. Le président de la République s’est fendu d’un discours long, rassembleur, et sans surprise. Le Président a annoncé sa volonté sa volonté de réformer en profondeur des institutions de la Ve République, en annonçant une baisse d’un tiers du nombre de parlementaires ou encore l’introduction de d’une "dose de proportionnelle" pour les élections législatives.



Emmanuel Macron a également annoncé que l’état d’urgence serait levé "à l'automne" 2017, après l’entrée en vigueur de sa la loi antiterroriste. Après cette intervention inédite, Jean-Luc Mélenchon a raillé "la pluie de truismes”, quand Marine Le Pen dénonçait un "flou lyrique". Pour Bruno Retailleau, le chef de file des sénateurs LR, "ce discours était trop vague et très large".



On refait le monde avec :

- Virginie Le Guay, journaliste au service politique de Paris Match

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

- Roland Cayrol, politologue

- Annie Lemoin, journaliste