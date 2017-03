publié le 20/03/2017 à 11:42

Une tentative de cambriolage s'est achevée d'une manière assez originale la semaine dernière dans les Pyrénées-Atlantiques. Le voleur est resté coincé dans la vitrine d'un magasin en voulant s'échapper, le buste et la tête dehors mais les jambes à l'intérieur. Devant cette posture inédite et drôle, les gendarmes appelés sur les lieux ont pris l'individu en photo et l'ont publiée sur Twitter, en prenant soin de flouter le visage du malheureux.



Les faits ont eu lieu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars à Mauléon-Licharre. Alertés une première fois en début de soirée pour un cambriolage, les gendarmes rebroussent chemin sans trouver la trace d'une effraction. Mais vers 5 heures du matin, au deuxième appel, leur surprise est totale quand ils découvrent le voleur encastré dans la vitrine. "Le recours aux pompiers est nécessaire pour 'libérer' l'individu, mais pas pour longtemps", ironise la gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques sur sa page Facebook.

Le cambrioleur amateur, sous l'emprise de l'alcool, a fini sa nuit en cellule de dégrisement. Une perquisition effectuée à son domicile a permis "de retrouver le butin volé lors de sa première visite nocturne en ces mêmes lieux", précisent les gendarmes. Reste à savoir pourquoi le voleur est revenu une deuxième fois sur les lieux de son délit. L'homme âgé d'une quarantaine d'années, placé en détention provisoire, comparaît ce lundi 20 mars devant le tribunal correctionnel.