Trois hommes ont été interpellés à Paris dans le XIXe arrondissement. Ils cambriolaient exclusivement des restaurants asiatiques.

Les restaurants asiatiques parisiens et de proche banlieue étaient leur cible privilégiée. Trois hommes âgés de 28, 37 et 38 ans ont récemment été interpellés dans le XIXème arrondissement de Paris par les policiers de la brigade de répression du banditisme (BRB) de Paris au moment où ils sortaient d'un immeuble, les mains chargées avec une valise à roulette, rapporte Le Parisien.



Dans cette valise, les policiers ont découvert un lot de bijoux et un petit coffre-fort qui venait tout juste d'être descellé. Les enquêteurs ont ensuite fouillé leur véhicule et y ont saisi un sac à main de luxe, un passe d'entrée d'immeuble, un pied-de-biche ainsi qu'une liste de noms et d'adresses. Un carnet dans lequel étaient inscrits les noms et adresses des futurs cibles, toutes gérantes de restaurants asiatiques. Un ordinateur appartenant à l'un d'entre eux a également permis de découvrir plusieurs listes de restaurateurs asiatiques.



"Une légende persistante veut que ce sont des commerçants qui ont très peu confiance dans le système bancaire classique et qui, du coup, conservent chez eux beaucoup de liquidités", a expliqué un enquêteur au quotidien. "Le locataire du logement cambriolé dans le XIXe est restaurateur ainsi que le propriétaire du sac de luxe retrouvé en possession de ce trio de cambrioleurs. Ce dernier lui avait été volé lors d’un cambriolage commis le 22 novembre dans le Val-de-Marne", a-t-il précisé.





Les trois individus, qui ont reconnu les faits, ont été mis en examen avant d'être incarcérés.