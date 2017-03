et AFP

publié le 18/03/2017 à 22:24

Un trapéziste du cirque Maximum est mort vendredi 17 mars à Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron, après avoir fait une chute lors de son numéro. La nouvelle a été confirmée par le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la gendarmerie. Le trapéziste âge de 18 ans a fait une chute d'environ six mètres en fin de représentation. Il a été transporté à l'hôpital par les pompiers, où il est décédé des suites de ses blessures peu après son arrivée, a-t-on indiqué de mêmes sources.



Une enquête a été ouverte à la brigade de gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue, a précisé le Centre Opérationnel de la gendarmerie de l'Aveyron. "Suite au décès d'un membre de la famille, les spectacles sont annulés. Merci de votre compréhension – terriblement mal", a écrit le cirque Maximum sur son compte Twitter.