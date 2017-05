et Claire Gaveau

publié le 31/05/2017 à 16:39

Il avait apparemment bu une "boisson anisée". Un jeune garçon âgé de 12 ans a décidé d'agir face au comportement de son père au volant. Jeudi 18 mai, alors qu'il voyageait en voiture avec son père depuis le Pays basque pour rentrer vers Paris, l'enfant a alerté les gendarmes en raison du comportement étrange de son père, qui roulait en état d'ébriété.



Après un petit accrochage sans dommage avec un camion, le garçon a réussi à convaincre son père de faire une pause sur une aire d'autoroute au sud de Bordeaux. Un arrêt qui lui a permis d'alerter les gendarmes, particulièrement surpris par son calme et sa maturité. Sur Facebook, ces derniers détaillent la situation après avoir repéré le jeune adolescent : "Au volant, se trouvait un homme d’une cinquantaine d’année, complètement avachi, dormant profondément, musique à fond en plein soleil. Une forte odeur d’alcool se dégageait de l'habitacle".



Un taux d'alcool de 2,7g

L'enfant a alors expliqué que son père s'était arrêté juste avant l'aire d'autoroute pour boire de la "boisson anisée" avant de reprendre le volant. Après plusieurs tentatives, les gendarmes ont finalement réussi à réveiller ce père de famille qui sera finalement contrôlé avec un taux de 2,7g, soit cinq fois au dessus de la limite autorisée.

Arrêté et placé en garde à vue, le principal intéressé va être poursuivi ultérieurement en justice pour "conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et mise en danger de la vie d'autrui", a précisé la gendarmerie sur le réseau social. De son côté, l'enfant a été remis sain et sauf à sa maman. Un drame a probablement été évité ce soir là...