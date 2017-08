Trois chiens meurent après s’être baignés dans le Cher

publié le 04/08/2017 à 22:05

Les eaux de la rivière du Cher sont-elles devenues fatales pour les imprudents qui s’y aventurent ? C’est bien ce que craignent les autorités sanitaires après la mort de trois chiens s’étant baigné dans ce cours d’eau ces derniers jours. Le premier chien victime d'une baignade est mort à Vierzon (Cher), le deuxième à Chabris (Indre), et le dernier à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) samedi dernier. Les préfectures de l'Indre et du Loir-et-Cher ont lancé jeudi "un appel à la vigilance" après ces incidents.



Dans un communiqué, elles conseillent notamment de "ne pas se baigner" dans cette rivière, "ne pas consommer les poissons et autres espèces aquatiques présentes dans le Cher", et de "ne pas utiliser" l'eau de la rivière "pour laver ou faire boire les animaux". La baignade, réputée dangereuse, est habituellement interdite dans le Cher, comme dans la Loire, mais de nombreux estivants bravent néanmoins régulièrement cette interdiction. Outre la baignade, de très nombreuses communes ont également interdit l'abreuvage des animaux depuis.

Une conséquence des épisodes de canicule

"Les deux canicules récentes et les conditions climatiques générales" pourraient avoir favorisé la prolifération de ces bactéries produisant "des toxines pouvant être très dangereuses", selon le docteur Laurent Marie, vétérinaire à Chabris (Indre), où l'un des chiens a succombé après une baignade dans le Cher. À Chabris, la chienne "Kinaï a happé des algues en jouant", a expliqué sa maîtresse. En sortant de l'eau, elle "avait du mal à tenir sur ses pattes, puis elle s'est effondrée, prise par des convulsions. Nous sommes directement allés chez le vétérinaire de Chabris, où elle est morte, quelques minutes après son admission", a-t-elle témoigné.

L'Agence régionale de santé (ARS) a ordonné des prélèvements d'eau à Vierzon, Chabris et Selles-sur-Cher, ainsi qu'une autopsie du malinois mort samedi dernier. Les prélèvements "ont été envoyés dans un laboratoire à Lyon et nous devrions avoir les résultats en début de semaine prochaine", a indiqué l'ARS. Parlant d'une "hypothèse sérieuse" dans l'attente des résultats des analyses, le médecin vétérinaire de Chabris estime que des cyanobactéries pourraient être présentes non seulement dans les eaux du Cher "mais probablement aussi de tous les affluents et plans d'eau" du secteur.