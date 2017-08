Saône-et-Loire : un homme avec une ceinture d'explosifs factice interpellé

publié le 04/08/2017 à 21:28

Un homme de 46 ans, armé d'un couteau et porteur d'une ceinture d'explosifs factice, a été interpellé et placé en garde à vue après avoir fait irruption dans une galerie marchande de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).



Les faits se sont déroulés jeudi 3 août, peu avant 20 heures dans une boutique Orange, accueillie par l'enseigne Carrefour, quand l'homme "aux antécédents psychiatriques assez sérieux" et "connu de la justice pour consommation de stupéfiants" a "exercé des menaces" qui restaient encore à être évaluées par les enquêteurs, selon une source proche du dossier.

"Des témoins ont fait plus ou moins référence à une demande d'argent pour soutenir une cause terroriste, sans véritables menaces de violence à l'égard des personnes présentes", a-t-on poursuivi de même source. Un échange avec le gérant de la boutique a alors débuté, tandis que deux personnes sont allées trouver refuge dans une pièce annexe jusqu'à l'intervention des policiers.



Ces derniers ont lâché un chien sur l'individu, qui a été neutralisé par un tir de pistolet électrique, après avoir tenté de frapper l'animal. En garde à vue pour "violences volontaires aggravés et port d'arme", il a laissé entendre qu'il avait voulu "provoquer une réaction policière dans un but suicidaire". Hospitalisé à cause d'une morsure du chien policier, le quadragénaire doit encore faire l'objet d'une évaluation psychiatrique.