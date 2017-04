"À travail égal, salaire égal, le reste c'est du baratin", lance Pascal Praud

publié le 13/04/2017 à 12:42

Selon un rapport récent, la France compte 10 sociétés dans le top 50 des entreprises qui favorisent plus l'égalité femme-homme dans le monde. "La société française bouge... À la vitesse de l'escargot", commente Pascal Praud qui fait le constat du nombre de femmes dans la campagne présidentielle, au CAC 40 ou encore dans les conseils d'administration qui "sont des vestiaires de costume-cravate".



"Cette étude est l'arbre qui cache la forêt", lance le journaliste qui applaudit L'Oréal, "première entreprise du monde selon les critères de parité, mais c'est de la poudre aux yeux".

Pour Pascal Praud, "la réalité", c'est que "les femmes sont moins payées à responsabilités égales, elles sont maltraitées, plus on monte dans la hiérarchie, plus les inégalités sont grandes." Il attend désormais "les propositions dans cette campagne électorale". "À travail égal, salaire égal, le reste c'est du baratin", conclut-il.