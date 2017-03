Travail dominical : les premiers résultats sont spectaculaires

publié le 23/03/2017 à 08:09

C'est une épidémie, si on peut dire. La Fnac, la célèbre enseigne culturelle, devrait ouvrir la plupart de magasins parisiens dimanche 26 mars, pour la première fois. Elle suit de près Le Bon Marché - la grande enseigne parisienne, qui inaugurait la formule il y a dix jours -, le BHV (l'un des pionniers), les Galeries Lafayette, et encore Etam, Nature et Découvertes, Darty, l'Occitane, Apple, le Comptoir des cotonniers, qui ont signé des accords permettant à leurs commerces d'ouvrir le dimanche. Plusieurs branches professionnelles ont négocié des accords ou sont en train de le faire, comme les métiers de l'habillement, qui pourraient aboutir avant la saison touristique d'été.



Voilà des années qu'on entend parler de conflits à propos du dimanche. Et tout s'est réglé. C'était le sujet sensible, le symbole d'un dialogue social à la française impossible. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de climat, dû pour partie à la loi Macron. Celle-ci définit le cadre de ce fameux travail le dimanche, en l'autorisant dans les zones touristiques internationales, pourvu qu'il y ait soit un accord de branche, soit un accord d'entreprise approuvé par au moins 50% des syndicats. La question des compensations, essentielle, a également été encadrée : augmentation de salaire, bien sûr, mais aussi repos compensateur, et parfois aide pour les enfants.

Quid des contreparties financières ? Tout dépend des endroits, mais y a une augmentation d'au moins 100%, c'est-à-dire un doublement du salaire. Certaines enseignes vont au-delà, comme la Fnac ou Séphora, la chaîne de magasins beauté, qui vont jusqu'à tripler le salaire pour un dimanche travailler, c'est-à-dire une augmentation de 200%. La Fnac rajoute également 100 euros pour rembourser les éventuels frais de garde des enfants de moins de 12 ans, et n'impose pas le travail du dimanche. On peut choisir de le faire régulièrement, de ne le faire que ponctuellement - dans ce cas-là, il y a en plus un jour de repos compensateur - ou de ne pas le faire du tout. On peut aussi changer de régime en cas de naissance ou de mariage ou de divorce.