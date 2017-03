Le mur anti-migrants de Trump : les dossiers noirs de Lafarge

publié le 20/03/2017 à 08:12

Donald Trump veut édifier un mur entre le Mexique et les États-Unis sur 3.200 kilomètres. Objectif : empêcher l'immigration illégale sur le territoire américain. L'appel d'offres vient d'être publié. Le mur devra faire au moins 6 mètres de haut, et être enterré de plus de deux mètres, afin d’interdire le creusement de tunnel. Il devra avoir des "caractéristiques esthétiques" côté américain. C'est un contrat potentiel de plusieurs milliards de dollars, qui attire les sociétés du BTP, et en particulier les cimentiers comme Lafarge-Holcim.



Cette entreprise franco-suisse est issue de la fusion de deux entreprises, dont le français Lafarge il y a deux ans. Elle a indiqué son intention de concourir pour remporter l'appel d'offres. Le groupe est loin d'être le seul : 700 entreprises ont manifesté leur intérêt, parmi lesquelles de nombreuses entreprises mexicaines, jusqu’à Cemex, un concurrent mexicain de Lafarge, qui avait également indiqué son intention de candidater avant de se rétracter sous les pressions.