publié le 22/08/2017

Le comité régional du tourisme d’Île de France publie mardi 22 août les chiffres de fréquentation pour les six premiers mois de l'année et les tendances pour l'été. Et bonne nouvelle, les chiffres enregistrés sont les meilleurs depuis 2008, notamment grâce au retour des clientèles étrangères.



Au premier semestre, la hausse est de 10,2% (+14,9% pour la clientèle étrangère et +6,4% pour les Français). À part les touristes anglais, qui sont légèrement moins nombreux, les autres nationalités sont en forte hausse. Ainsi, les touristes japonais sont plus nombreux de 40%, +30% pour les Chinois et +20% pour les Américains et Allemands.

La fréquentation des musées et des monuments franciliens est également en hausse : Fondation Louis Vuitton +174%, Arc de Triomphe +36%, Versailles +24%, Château de Fontainebleau + 10%. Les tendances de l'été semblent suivre celles des six premiers mois de l'année.