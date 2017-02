publié le 19/02/2017 à 14:06

Une dispute entre une mère et sa fille a connu une fin tragique samedi 18 février à Toulouse. Alertée par une jeune femme de 24 ans, les policiers ont découvert le corps de sa mère âgée de 58 ans en train d’agoniser après avoir été blessée de plusieurs coups de couteau. Les soupçons se portent sur sa fille, à la santé mentale fragile et confiée à un service psychiatrique d’un hôpital toulousain, rapporte La Dépêche.



Malgré l’arrivée rapide des secours sur les lieux du drame, un appartement situé dans le centre de Toulouse, la femme de 58 ans n’a pas pu être sauvée. Sa fille a d’abord expliqué aux policiers que sa mère avait perdu connaissance. Elle leur a aussi fait part de ses troubles psychiatriques sévères et de sa schizophrénie. D’après La Dépêche, l’expert psychiatre qui l’a examinée a estimé que son état de santé mental restait "totalement incompatible avec une mesure de garde à vue".

La jeune de 24 ans, qui présentait une blessure à un doigt, a été admise aux urgences de l’hôpital Purpan, puis transféré vers un service de soins psychiatriques. Les enquêteurs, qui se sont saisis de l’affaire, vont tenter de déterminer les circonstances du drame.