Un bébé de six mois dans une maternité (illustration)

publié le 23/10/2017 à 12:51

C'est un choix qui pose question. Dans le contexte terroriste actuel, la mairie de Toulouse a effectué un signalement au procureur de la République après qu'un couple a souhaité appeler son fils "Jihad". Selon une information du site actutoulouse.fr, l'enfant est né le 2 août dernier dans la Ville rose.



Ce prénom peut-il être accepté en France ? Telle est la question à laquelle devra répondre la justice même si ce n'est pas la première fois que ce prénom est inscrit à l'état civil.

Contrairement aux idées reçues, "jihad" signifie "abnégation", "effort", "lutte" voire "résistance" en arabe. "Le Jihad est une notion fondamentale en Islam. Elle a été faussement traduite par 'guerre sainte' dans notre imaginaire collectif et dans les esprits de certains courants violents… C’est une forme d’exigence à l’égard de soi et d’excellence dans la façon d’être", explique Abderrahmane Oumachar, cofondateur du Centre toulousain de la spiritualité musulmane, au site d'actualité locale.



Que dit l'article 57 ?

Cependant, dans le contexte actuel, le spécialiste s'interroge sur l'attribution de ce prénom qui pourrait "susciter des incompréhensions" et "nuire à l'épanouissement de l'enfant". Or, d'un point de vue juridique, et selon l'article 57 du Code civil, le prénom choisi par les parents doit être "dans l'intérêt de l'enfant".



Si le procureur de la République décide que le prénom est contraire à la loi, celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Dans ce cas là, les parents devront alors trouver un autre prénom à leur bébé. "En l'absence d'un nouveau choix de prénom par les parents conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge attribue un autre prénom", précise le site officiel de l'administration française, relayé par Franceinfo.