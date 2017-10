Une mère réclame justice pour son fils, tétraplégique depuis une agression

publié le 22/10/2017 à 11:28

Depuis quelques semaines, Fabienne Gauclin multiplie les démarches auprès de la justice. Elle a écrit à la Ministre de la Justice, au Procureur de la République. Elle a même lancé une pétition en ligne. Son but : obtenir un jour des réponses et faire avancer l’enquête, trop lente à son goût.



Son fils Giani, 29 ans, a été agressé le 1er novembre 2015 en sortant d’une discothèque de Lisieux. Cette nuit-là, il a reçu un coup de couteau à la gorge. "Depuis, l’enquête est au point mort, le dossier a été transféré d’un tribunal à l’autre et Giani est toujours enfermé dans son corps avec comme seul moyen d’expression, le clignement de ses yeux. Ce n’est pas une vie !" explique, les yeux rougis, cette mère de famille désespérée.

Suite à son agression, ce jeune chef d’entreprise qui jusque là vivait une vie paisible a fait un AVC (accident vasculaire cérébral). Il est tombé dans le coma et à son réveil, il a été déclaré handicapé à 95%. "Cela fait bientôt deux ans que sa vie, ma vie, celle de sa fille de 12 ans a basculé. Bien évidemment j’espère toujours une amélioration de son état, mais plus les mois passent, plus je doute."

Les agresseurs courent toujours

Agacé par sa situation, Giani commence lui aussi à perdre espoir et le fait comprendre à sa mère avec de plus en plus d’insistance. "Il souhaite s’en sortir mais il sent qu’il n’y arrivera pas. Alors il me supplie de l’aider. Mais en tant que maman, je ne peux rien faire. Moi, je n’ai qu’une envie, c’est de l’aider à aller mieux. Mais je suis impuissante à son mal. Et de le voir comme ça, à me reprocher de le laisser dans cet état, à me faire comprendre, à me dire 'Maman fais quelque chose, ne me laisse pas comme ça, aide moi', ça m’est insupportable."

Giani et sa maman Crédit : Frédéric Veille

"Mon cerveau l’entend mais je ne peux pas. Alors mon seul combat pour l’aider aujourd’hui c’est que justice soit faite et que ça ne reproduise pas pour d’autres personne." Giani qui reçoit chaque semaine la visite de sa maman, mais aussi de sa petite fille, est hospitalisé dans un centre de rééducation fonctionnelle de la Manche depuis février 2016. Son ou ses agresseurs courent toujours.