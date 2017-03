publié le 13/03/2017 à 13:41

La SNCF a présenté lundi 13 mars l'ouverture de ses ventes de billets pour l'été et sa réorganisation tarifaire pour les nouvelles lignes TGV. Pour Paris-Rennes, ce sera 6 euros de plus pour un gain de 40 minutes. Le voyage Paris-Bordeaux sera quant à lui 10 euros plus cher en moyenne, pour 1 heure 10 de temps de trajet en moins.



"Cela ne parait pas cher", reconnaît Christian Broucaret, porte-parole de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) et président de la FNAUT Aquitaine. Cependant, il souligne qu'il s'agit d'une moyenne : "Nous attendons, parce que les billets ne seront mis en vente que mercredi. Nous ferons des simulations sur des cas bien précis. Il y aura sûrement une différence entre quelqu'un qui prend son billet trois mois à l'avance et un occasionnel qui va le prendre au dernier moment", pronostique-t-il.

Des changements à surveiller à long-terme

Le spécialiste rappelle par ailleurs qu'on ne gagne que 40 minutes par rapport au meilleur temps que faisait le TGV en 1994 : "Il faudra qu'il y ait de la fiabilité", explique-t-il. Il reste prudent, et espère que les tarifs restent inchangés durant toute la période de vente, soit trois mois.

Christian Boucaret a également fait part de son ressenti sur la fin des iDTGV, les billets pas chers, compensée par le doublement des Prem's, les billets petit-prix non modifiables. Pour lui, c'est une hausse cachée. Il conclut en estimant qu'il "faut surveiller la façon dont les prix vont évoluer".