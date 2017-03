TGV Bordeaux : le gain de temps (1h10) justifie-t-il l'augmentation des prix (10€) ?

publié le 13/03/2017 à 11:55

L'ouverture de deux nouvelles lignes à grande vitesse vers l'ouest le 2 juillet ne provoquera qu'une hausse limitée des tarifs pour ces destinations, promet la SNCF, qui lance ses ventes estivales mercredi et en profite pour réorganiser son offre.



"On a réussi à limiter l'augmentation moyenne du prix à 10 euros entre Paris et Bordeaux et à 6 euros entre Paris et Rennes", a indiqué la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, soulignant que "l'évolution des prix sera toujours inférieure au gain de temps".



Les lignes TGV iront à partir de cet été jusqu'à Rennes, reliée à Paris en 1H25 de trajet au lieu de 2H04, et Bordeaux, mise à 2H04 de la capitale au lieu de 3H14.



Les horaires de la moitié des trains de l'axe Atlantique seront modifiés, "pour que les gens puissent le matin aller attraper un TER plus un TGV, et à l'inverse le soir un TGV puis un TER pour rentrer chez eux", précise la directrice de Voyages SNCF.



La SNCF vise "4 millions de voyageurs supplémentaires" en 2019, a détaillé Rachel Picard: 2,4 millions sur l'axe Paris-Bordeaux, 1,6 million sur Paris-Rennes.



Pour remplir ses trains, la compagnie compte d'une part proposer des tarifs plus attractifs, en multipliant ses "petits prix", répondant ainsi notamment à la concurrence du covoiturage et des cars Macron, très prisés notamment des jeunes, et d'autre part ravir des passagers à l'avion, en particulier la clientèle professionnelle.





Pour "clarifier l'offre", la marque iDTGV disparait, et les expérimentations qui étaient menées grâce à elle seront progressivement déployées dans les TGV, contrôle des billets à quai, prêts de chargeur de téléphone, choix de la place et de l'ambiance lors de l'achat...



Quant à la clientèle TGV, et notamment les pros, la SNCF veut les chouchouter. "On va aller chercher la clientèle aérienne, surtout sur Bordeaux ou Toulouse", annonce encore Rachel Picard, qui veut même aller en ravir 100% entre Paris et Bordeaux.



La SNCF leur promet un service "aux petits oignons", avec wifi à bord, files d'embarquement dédiées, ou encore salons grand voyageur rénovés.



Sur l'axe Paris-Bordeaux, 55 nouvelles rames seront mises en circulation d'ici 2020, pour un investissement total de 1,5 milliard d'euros. La SNCF en initialement commandé 40, avant d'en ajouter 15 dans le cadre du sauvetage de l'usine Alstom de Belfort.





TGV Bordeaux : le gain de temps (1h10) justifie-t-il l'augmentation des prix (10€) ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

TGV Bordeaux : le gain de temps justifie-t-il l’augmentation des prix ? Oui

Non

Ne se prononce pas