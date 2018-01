publié le 20/01/2018 à 09:19

Avec 70% de succès, un simple test sanguin permettrait à présent de détecter la présence d'un cancer à un stade précoce. Grâce à cette étude américaine, c'est le "Graal" de la recherche contre le cancer qui vient d'être atteint. Le test a été réalisé sur plus de 1.000 patients, avec des résultats positifs dans près de sept cas sur dix, sur huit types de cancers différents.



Pour le professeur Jean-Yves Pierga, chef du département d'oncologie médicale de l'institut Curie à Paris, l'idée "vraiment géniale est d'avoir combiné deux tests ensemble". Invité de RTL ce samedi 20 janvier, le médecin détaille le processus des chercheurs américains de Baltimore. Ces derniers ont procédé à des tests sur des patients qui avaient déjà développé un des huit cancers les plus courants.

L'intérêt de l'expérimentation était de mettre en évidence la présence de marqueurs chez les personnes atteintes de certains cancers pour, à terme, parvenir à diagnostiquer la maladie à des stades très précoces. "C'est l'espoir de diagnostiquer le cancer et l'enlever, car en l'enlevant on a plus de chances de le guérir et de ne pas développer de métastases", analyse le cancérologue. Jean-Yves Pierga tempère néanmoins ses propos. Si cette publication est importante, estime-t-il, "il faut rester prudent (...) et valider ce test par d'autres études".