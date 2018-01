L'alcool contribuerait au développement de certains cancers, selon une étude

publié le 05/01/2018 à 18:42

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est un fait. Et les liens entre les boissons contenant de l'éthanol et le cancer se resserrent. Une équipe de chercheurs britanniques publie une étude parue dans le magazine scientifique anglais Nature.



Cette dernière indique que la consommation d'alcool entraîne des mutations génétiques des cellules souches et des dommages irréversibles à l'ADN. L'étude montre qu'en modifiant les molécules ADN des cellules souches, la consommation d'alcool aurait pour conséquence le développement de certains cancers.

"La façon dont l'alcool nous cause des dommages est controversée", explique le professeur Ketan Patel, qui dirige les travaux du laboratoire de biologie moléculaire du CRM à Cambridge à l'origine de l'étude, au site The Guardian. "Ce rapport fournit des preuves très solides qui montrent que l'alcool provoque des dommages à l'ADN, y compris aux cellules souches indispensables qui vont fabriquer des tissus", détaille le scientifique.

En cause, une molécule appelée acétaldéhyde, présente dans l'alcool, qui endommagerait l'ADN dans les cellules - un constat déjà établi par d'anciennes études - causant des dégâts irréparables si la molécule n'est pas détruite par les défenses naturelles.

"Il est important de se rappeler que les systèmes d'élimination de l'alcool et de réparation de l'ADN ne sont pas parfaits. L'alcool peut provoquer un cancer de différentes façons, même chez les personnes dont les mécanismes de défense sont intacts, explique le professeur Ketan Patel. Le sang a un mécanisme de contrôle de la qualité très exigeant pour se débarrasser de tout ce qui est endommagé. Cela expliquerait pourquoi les alcooliques ont tendance à devenir anémiques."



En France, le cancer est la première cause de mortalité chez l'homme, et la seconde chez la femme. 385.000 nouveaux cas de cancers ont été recensés en 2015 en France, d'après les chiffres de La Ligue contre le Cancer.



"Cette recherche met en évidence les dommages que l'alcool peut causer à nos cellules. C'est bien plus grave qu'une simple gueule de bois", conclut la professeure Linda Bauld, experte britannique en prévention du cancer.