Grenoble : qu'est-ce-que la "neige urbaine" qui recouvre la ville ?

L'hiver envahit peu à peu la France. Cette semaine, certaines régions ont connu quelques épisodes neigeux, comme à Grenoble. Cependant, ce n'est pas vraiment de la neige que le chef-lieu du département de l’Isère voit tomber, mais de la neige urbaine.



C'est un phénomène météorologique assez rare qui se produit. Les tombées de "neige urbaine" ou "neige industrielle" sont de plus en plus fréquentes dans les grandes agglomérations. La différence avec la neige traditionnelle ? Elle est créée à partir de particules de pollution, alors que l'or blanc, tel que nous le connaissons, se forme à partir de particules de poussière et d'une altitude élevée.

Mais les flocons de "neige urbaine" s'agrègent d'une manière particulière. Et trois éléments doivent être réunis pour cela : un niveau de pollution élevé, de l'air humide comme le brouillard, ainsi que des températures négatives.

Comment se forme cette neige de pollution ?

Le taux de particules fines, qui sont souvent à l'origine de pic de pollution dans les plus importantes villes françaises, doit être élevé. Émises par les pots d'échappements des véhicules en circulation ou de zones industrielles, ces particules stagnent à une altitude assez basse dans l'air et créent des nuages plus ou moins denses.



Si l'air est humide, la vapeur d'eau présente va alors commencer à se condenser autour des particules de pollution et vont ainsi former des microcristaux de glace. Il suffit d'une température négative pour que les microcristaux se rassemblent et s'accumulent pour créer un flocon. C'est son poids qui finit par le faire tomber sur le sol, tel de la vraie neige.